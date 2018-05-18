Михаил Григоренко: "Надеюсь, Воробьев останется во главе сборной"

Форвард сборной России Михаил Григоренко подвел итоги чемпионата мира-2018 после возвращения из Копенгагена. Россияне не смогли пробиться в полуфинал турнира, уступив в 1/4 финала Канаде (4:5 ОТ).

– Сезон закончился, он получился трудным и очень насыщенным, – заявил Григоренко. – Считаю, что в целом мы неплохо выступили на чемпионате мира. Разумеется, поражение в четвертьфинале не тот результат, которого от нас ждали. Но с Канадой сыграли достойно. Никого из ребят нельзя упрекнуть, мы сплотились и стали сильнее.

Нормально игралось. Были небольшие изменения, но вся тактика, философия осталась той же и не изменились. Приятно было работать с Воробьевым и надеюсь, что он останется во главе сборной.

– В раздевалке был коллектив?

– Конечно. Думаю, что нам на чемпионате мира не хватило всего по чуть-чуть. Это были эмоции, и удача и даже в какой то мере настрой. При этом вся команда старалась, все бились и отдали все, что было. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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