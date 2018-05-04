Максим Шалунов: "Мало народу на трибунах? Зато все русские"

Нападающий сборной России Максим Шалунов поделился впечатлениями от победы над сборной Франции (7:0) в рамках чемпионата мира в Дании, в которой отметился заброшенной в большинстве шайбой.

- Пашка Дацюк мастерски отдал мне передачу, - сказал Шалунов. - Спасибо ему. Мне оставалось только найти свободное место в воротах. И попал здорово. Так и забил.

Доволен игрой. Хорошо ведь сыграли для первого матча. Выиграли.

Благодарен, что дают время в большинстве. Это такой аспект – очень хороший.

Атмосфера тут классная. Очень приятно, что почти все трибуны, сколько народу было, - с русскими флагами. Спасибо большое болельщикам, что так поддерживали. Мало народу? Зато все русские. (Игорь ЕРОНКО)

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