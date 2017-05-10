Крис Ли дебютирует за сборную Канады в матче с Францией

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли заявил, что дебютирует за сборную Канады на чемпионата мира по хоккею-2017 в матче против Франции. Напомним, что 36-летний хоккеист был внесен в заявку сборной, однако не провел ни одной встречи на турнире.

- Штаб сборной Канады внес меня в заявку на чемпионат мира, и завтра я проведу первый матч на турнире против французов, - цитирует "Р-Спорт" Ли. - Это на самом деле безумная история, я счастлив, что нахожусь здесь. Я никогда не играл за сборную даже на юниорском уровне, если не считать двух Кубков Германии.

Напомним, что в минувшем сезоне КХЛ он провел 60 матчей в "регулярке" и набрал 65 (14+51) очков. Также он записал на свой счет 21 (1+20) очко в 18 встречах Кубка Гагарина. Матч против Франции канадцы проведут завтра, 11 мая, начало - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи