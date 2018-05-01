Чемпионат мира

12:53 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Воробьев: "Почему в сборной нет игроков "Ак Барса"? Они устали"

Илья ВОРОБЬЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ
Илья ВОРОБЬЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев объяснил усталостью невызов в национальную команду игроков казанского клуба.  

- Почему вы не стали включать в состав сборной России игроков "Ак Барса"?

- Дело не в клубах, просто сезон у ребят был длинный, они устали. Когда эмоций у хоккеистов нет, то не имеет смысла им что-то вдавливать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дацюк, Дадонов и Мамин - в расширенном составе сборной России на чемпионат мира //
Хоккеисты "Ак Барса" не попали в сборную России на ЧМ-2018"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Serg19700

Отмазка

13:21

kiruhsa

40-летний Дацюк не устал ... :-))))))

13:08

Pawlusha

ЦСКА-то в играх с ними отдыхал. Мы заметили.

13:05

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