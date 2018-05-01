Илья Воробьев: "Почему в сборной нет игроков "Ак Барса"? Они устали"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев объяснил усталостью невызов в национальную команду игроков казанского клуба.



- Почему вы не стали включать в состав сборной России игроков "Ак Барса"?



- Дело не в клубах, просто сезон у ребят был длинный, они устали. Когда эмоций у хоккеистов нет, то не имеет смысла им что-то вдавливать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дацюк, Дадонов и Мамин - в расширенном составе сборной России на чемпионат мира //

Хоккеисты "Ак Барса" не попали в сборную России на ЧМ-2018"