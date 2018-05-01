Хоккеисты "Ак Барса" не попали в сборную России на ЧМ-2018

Федерация хоккея России объявила расширенный состав сборной на чемпионат мира-2018 года, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов. Полный список игроков, отсеянных теренерским штабом, выглядит так:
Защитники: Артем Зуб, Антон Белов (оба – СКА), Алексей Марченко (ЦСКА);
нападающие: Кирилл Семенов ("Авангард"), Станислав Галиев, Владимир Ткачев, (оба – "Ак Барс"), Алексей Кручинин ("Трактор").
- Сборная России (Хоккей)
- Станислав Галиев
- Антон Белов (хоккей)
- Алексей Марченко
- Алексей Кручинин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Кирилл Семенов
- Артем Зуб
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