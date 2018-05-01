Чемпионат мира

11:31 | Хоккей — Чемпионат мира

Хоккеисты "Ак Барса" не попали в сборную России на ЧМ-2018

Станислав ГАЛИЕВ. Фото photo.khl.ru
Станислав ГАЛИЕВ. Фото photo.khl.ru
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Федерация хоккея России объявила расширенный состав сборной на чемпионат мира-2018 года, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов. Полный список игроков, отсеянных теренерским штабом, выглядит так:

Защитники: Артем Зуб, Антон Белов (оба – СКА), Алексей Марченко (ЦСКА);

нападающие: Кирилл Семенов ("Авангард"), Станислав Галиев, Владимир Ткачев, (оба – "Ак Барс"), Алексей Кручинин​ ("Трактор").

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Shvetsov

Почему? В полуфинале играли бы как раз с конями.

11:47

эстонский армеец

При "перекрёстном финале" они бы и в финал не попали бы.

11:38

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