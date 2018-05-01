Хоккеисты "Ак Барса" не попали в сборную России на ЧМ-2018

Федерация хоккея России объявила расширенный состав сборной на чемпионат мира-2018 года, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов. Полный список игроков, отсеянных теренерским штабом, выглядит так:

Защитники: Артем Зуб, Антон Белов (оба – СКА), Алексей Марченко (ЦСКА);

нападающие: Кирилл Семенов ("Авангард"), Станислав Галиев, Владимир Ткачев, (оба – "Ак Барс"), Алексей Кручинин​ ("Трактор").