Играй в Fantasy и прогнозы ЧМ по хоккею – на сайте "СЭ"!

Считанные дни остались до начала очередного мирового первенства по хоккею, которое пройдет на катках Франции и Германии. Надеемся, что наши хоккеисты сумеют повторить результат трехлетней давности и вернуть себе звание чемпионов мира. Но на таких престижных турнирах легких матчей не бывает, а это значит, что нас ждет увлекательное зрелище. "СЭ" по традиции предлагает поклонникам хоккея фэнтези-турнир, благодаря участию в котором, уверены, чемпионат станет для вас еще интереснее.

Для участия в турнире достаточно иметь регистрацию на нашем портале.

Кроме того, вы можете проявить свои хоккейные познания и интуицию в соответствующем разделе "СЭ Прогноз".