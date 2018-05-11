Форсберг, Арвидссон и Экхольм сыграют за Швецию на чемпионате мира

Нападающие "Нэшвилла" Филип Форсберг и Виктор Арвидссон, а также защитник Маттиас Экхольм приедут в сборную Швеции на чемпионат мира, который в эти дни проходит в Дании, сообщает Expressen. Ранее "Предаторз" проиграли "Виннипегу" в четвертьфинале Кубка Стэнли (3-4).
В этом сезоне Форсберг набрал 64 (26+38) очка в 67 матчах. Он стал лучшим бомбардиром "Нэшвилла". Арвидссон в 78 играх заработал 61 (29+32) очко. На счету Экхольма 34 (10+24) очка в 81 встрече.
Сборная Швеции лидирует в группе А с 12-ю очками после четырех матчей. Команда в оставшихся играх встретися со Словакией (12 мая), Швейцарией (13 мая) и Россией (15 мая).
Расписание матчей и турнирное положение команд //
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