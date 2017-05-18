Финляндия всухую обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ-2017

Сборная Финляндии обыграла команду США (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 и вышла в полуфинал. В составе победителей по шайбе забросили Микко Рантанен и Йоонас Кемппайнен.
В полуфинале турнира финны сыграют с победителем пары Швейцария – Швеция, который состоится сегодня в 21.15.
Чемпионат мира
1/4 финала
США – Финляндия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Рантанен (бол., Савинайнен, Ахо), 21:01 - 0:1. Кемппайнен (Ю. Аалтонен), 46:49 - 0:2.
Вратари: Ховард (57:10 - 58:08, 58:23) - Сятери.
Штраф: 12 - 4.
Броски: 26 (8+6+12) - 20 (6+9+5).
Судьи: Гуен, Ержабек.
18 мая. Кельн. LANXESS arena.
shpasic
зато американцы не от Канады вылетели, бгг))
20:29
зенит-супер-чемпион
нормальненько. америкосы долго отмечали победу над россией
20:23
Свинству Бой!
в пиндостане по моему все спортсмены до пенсии студенты двоечники второгодники. Умыли второгодников.
20:16
ростовский свин
и все таки: а в чем причина преображения финнов?в этой игре они сыграли в лучших своих традициях- внимательно на своем пятачке, без ошибок (в группе был просто швах), не давали американцам пройти среднюю зону с ходу -вязали, сами убегали в контраатаки лихо. надежно подчищал вратарь.Откуда это все взялось????Ахо все таки классный игрок - финский ларионов, большой потенциал у защитника хонки, в предстоящем сезоне должен закрепится в составе далласа.Не случилось ли так : что игроки сами собрались поговорили - решили сыграть апо своему??? Или это шведские штучки финны перенимают потихоньку???
20:16
Электросталец
студентишки не сдали зачет, в 1980 лучше были, не из навоза, правда с допингом!
20:14
inspire
Знаток1964 ============== 1964 это рост/вес/год рождения?
20:10
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Ховард уже 10 лет как не может диплом защитить)))
20:10
Kurt
Финляндию с победой! Деклассировали студентов Айкела, Годро, Ли и вечного студента Ховарда.
20:06
serzheo
Ооо, грохнули саксов заморских оле)))
20:04
Знаток1964
inspire Если бы да кабы....да во рту росли грибы......Смотрим и анализируем что имеем.....Не смотри дальше ....если не интересно.....или Знарок РАЗРУШИЛ ВСЕ ТВОИ НАДЕЖДЫ на крах сборной РОССИИ?
20:03
inspire
Знаток1964 Кто ещё тренера .....Знарок Олег Валерьевич.....считает плохим тренером? ================= если каждой сборной в сильнейшем варианте давать соответствующий ТШ, то уровень любого нашего ТШ это сборная России в КХЛовском варианте
19:54
Генри Морган
Во дают американцы!) Жгли в группе. А сегодня прям никакие. Видать, эмоциональный запал от победы над сборной России был столь велик, что американцы так и не отошли. То ли праздновали долго, то ли , наоборот, через чур сильно выложились во встрече с Россией. Непонятно. И неожиданно. А Финляндия, как Швеция, становится проверенным турнирным бойцом! Стратегия у всех тех есть, кто до Титула не всегда дотягивается.)
19:48
Антон Шипулин - гений биатлона*
Надо поменьше было Ларкину балаболить, что мол, давно ЧМ не выигрывали, надо бы исправить. Зазвездились. Проиграли мертвым финнам, которых кто только не унижал на этом ЧМ, начиная с французов
19:44
efan ekoku
Только Суоми Только победа. Расеянам повезло что чехи попались.
19:41
Знаток1964
Кто ещё тренера .....Знарок Олег Валерьевич.....считает плохим тренером?....Который подставил тупых амбициозных американцев под коварных Фиников.....на которых сам в прошлом году обжегся в полуфинале....и в этом сезоне с Йокеритом не захотел играть....так как понял....их коварство.
19:40
ростовский свин
финники красавцы .... вгруппе играли ужасно .. наверное у шведов научились всех усыплять...
19:39
бронепоезд
Прихвостень пиндосов Чмока дай голос ав ав ав аааааааааааааааав.
19:38
gibson
Аха-ха. Я об этом сказал сразу же после нашего матча с американцами. Укатают финны безголовую молодежь:-) Ни один высоколобый журналист СЭ не рискнул поставить на финнов, а ведь правда читалось.
19:36
индеец_Джо
Slim Tailer, теперь двигай версию, почему Америка не смогла украсить финал! А как всё было пафосно :))
19:36
oleg.bob
Это большой и приятный сюрприз!
19:34
SSNA7
Читалось до игры любым адекватным любителем хоккея...
19:32
ДО3ВОН ГУБЕР
Давай до свидания! Янки го хоум.
19:32
GoaLapagos
ГУДБААААЙ АМЕРИКА ОООООООО
19:28