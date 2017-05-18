Финляндия всухую обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ-2017. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:27 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Финляндия всухую обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ-2017

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Сборная Финляндии обыграла команду США (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 и вышла в полуфинал. В составе победителей по шайбе забросили Микко Рантанен и Йоонас Кемппайнен.

В полуфинале турнира финны сыграют с победителем пары ШвейцарияШвеция, который состоится сегодня в 21.15.

Чемпионат мира

1/4 финала

США – Финляндия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Рантанен (бол., Савинайнен, Ахо), 21:01 - 0:1. Кемппайнен (Ю. Аалтонен), 46:49 - 0:2.

Вратари: Ховард (57:10 - 58:08, 58:23) - Сятери.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 26 (8+6+12) - 20 (6+9+5).

Судьи: Гуен, Ержабек.

18 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча США – Финляндия

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КОММЕНТАРИИ (23)
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shpasic

зато американцы не от Канады вылетели, бгг))

20:29

зенит-супер-чемпион

нормальненько. америкосы долго отмечали победу над россией

20:23

Свинству Бой!

в пиндостане по моему все спортсмены до пенсии студенты двоечники второгодники. Умыли второгодников.

20:16

ростовский свин

и все таки: а в чем причина преображения финнов?в этой игре они сыграли в лучших своих традициях- внимательно на своем пятачке, без ошибок (в группе был просто швах), не давали американцам пройти среднюю зону с ходу -вязали, сами убегали в контраатаки лихо. надежно подчищал вратарь.Откуда это все взялось????Ахо все таки классный игрок - финский ларионов, большой потенциал у защитника хонки, в предстоящем сезоне должен закрепится в составе далласа.Не случилось ли так : что игроки сами собрались поговорили - решили сыграть апо своему??? Или это шведские штучки финны перенимают потихоньку???

20:16

Электросталец

студентишки не сдали зачет, в 1980 лучше были, не из навоза, правда с допингом!

20:14

inspire

Знаток1964 ============== 1964 это рост/вес/год рождения?

20:10

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Ховард уже 10 лет как не может диплом защитить)))

20:10

Kurt

Финляндию с победой! Деклассировали студентов Айкела, Годро, Ли и вечного студента Ховарда.

20:06

serzheo

Ооо, грохнули саксов заморских оле)))

20:04

Знаток1964

inspire Если бы да кабы....да во рту росли грибы......Смотрим и анализируем что имеем.....Не смотри дальше ....если не интересно.....или Знарок РАЗРУШИЛ ВСЕ ТВОИ НАДЕЖДЫ на крах сборной РОССИИ?

20:03

inspire

Знаток1964 Кто ещё тренера .....Знарок Олег Валерьевич.....считает плохим тренером? ================= если каждой сборной в сильнейшем варианте давать соответствующий ТШ, то уровень любого нашего ТШ это сборная России в КХЛовском варианте

19:54

Генри Морган

Во дают американцы!) Жгли в группе. А сегодня прям никакие. Видать, эмоциональный запал от победы над сборной России был столь велик, что американцы так и не отошли. То ли праздновали долго, то ли , наоборот, через чур сильно выложились во встрече с Россией. Непонятно. И неожиданно. А Финляндия, как Швеция, становится проверенным турнирным бойцом! Стратегия у всех тех есть, кто до Титула не всегда дотягивается.)

19:48

Антон Шипулин - гений биатлона*

Надо поменьше было Ларкину балаболить, что мол, давно ЧМ не выигрывали, надо бы исправить. Зазвездились. Проиграли мертвым финнам, которых кто только не унижал на этом ЧМ, начиная с французов

19:44

efan ekoku

Только Суоми Только победа. Расеянам повезло что чехи попались.

19:41

Знаток1964

Кто ещё тренера .....Знарок Олег Валерьевич.....считает плохим тренером?....Который подставил тупых амбициозных американцев под коварных Фиников.....на которых сам в прошлом году обжегся в полуфинале....и в этом сезоне с Йокеритом не захотел играть....так как понял....их коварство.

19:40

ростовский свин

финники красавцы .... вгруппе играли ужасно .. наверное у шведов научились всех усыплять...

19:39

бронепоезд

Прихвостень пиндосов Чмока дай голос ав ав ав аааааааааааааааав.

19:38

gibson

Аха-ха. Я об этом сказал сразу же после нашего матча с американцами. Укатают финны безголовую молодежь:-) Ни один высоколобый журналист СЭ не рискнул поставить на финнов, а ведь правда читалось.

19:36

индеец_Джо

Slim Tailer, теперь двигай версию, почему Америка не смогла украсить финал! А как всё было пафосно :))

19:36

oleg.bob

Это большой и приятный сюрприз!

19:34

SSNA7

Читалось до игры любым адекватным любителем хоккея...

19:32

ДО3ВОН ГУБЕР

Давай до свидания! Янки го хоум.

19:32

GoaLapagos

ГУДБААААЙ АМЕРИКА ОООООООО

19:28