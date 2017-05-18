Финляндия всухую обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ-2017

Сборная Финляндии обыграла команду США (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 и вышла в полуфинал. В составе победителей по шайбе забросили Микко Рантанен и Йоонас Кемппайнен.

В полуфинале турнира финны сыграют с победителем пары Швейцария – Швеция, который состоится сегодня в 21.15.

Чемпионат мира

1/4 финала

США – Финляндия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Рантанен (бол., Савинайнен, Ахо), 21:01 - 0:1. Кемппайнен (Ю. Аалтонен), 46:49 - 0:2.

Вратари: Ховард (57:10 - 58:08, 58:23) - Сятери.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 26 (8+6+12) - 20 (6+9+5).

Судьи: Гуен, Ержабек.

18 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча США – Финляндия