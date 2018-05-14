Доминик Граняк: "От игроков и тренеров сборной России всегда ждут только побед"

Хоккеист сборной Словакии Доминик Граняк в преддверии матча с командой России на чемпионате мира в Дании заявил, что считает российскую сборную сильным соперником. Встреча пройдет 14 мая.

– Вас удивил уход из сборной России Знарка и Витолиньша после олимпийского золота?

– Да, но я знаю, что в России, особенно в сборной, всем ребятам приходится непросто. От игроков и тренеров всегда ждут только побед, - цитируют "Известия" Граняка. - Я не знаю, что на самом деле произошло со Знарком и Витолиньшем, но для меня они очень важные люди в моей карьере. И Олег, и Харийс – невероятные тренеры, невероятные люди, я их обоих очень люблю и уважаю. Я думаю, команда России теперь такая же сильная, как и раньше. Всех ребят я не знаю, но знаком с Кудашовым, который теперь в штабе Ильи Воробьева. Он умный, очень – это было заметно еще в "Динамо".

– Ожидали, что он так преуспеет как тренер?

– В Копенгагене мы сказали друг другу: "Привет!" Поздоровались, но пока не общались. Он был нашим лидером в "Динамо". В 40 лет был в такой форме, что многие молодые игроки завидовали. Его вклад в выигрыш первого Кубка Гагарина с "Динамо" огромен. Я видел, как его уважала команда и тренеры. Олег с Харийсом и руководители "Динамо" прислушивались к нему. Было ясно, что он станет тренировать, когда закончит карьеру.