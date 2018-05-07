Дэйв Льюис: "У России запредельно быстрая и мастеровитая команда"

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис подвел итоги разгрома от сборной России (0:6) в рамках чемпионата мира в Дании.

– Мы прекрасно знали, как сборная России будет играть, – сказал Льюис. – Знали, в каком стиле. Это запредельно быстрая команда. Запредельно мастеровитая. И мы просто не смогли ей соответствовать.

Почему поставил на игру Труса? Мы ищем вратаря, который поможет нам побеждать. Мы обсудили это в тренерском штабе перед игрой. И решили, что играть будет Виталий. Я пока не знаю, кто выйдет в старте на следующий матч. Еще будем обсуждать.

Перемешал все тройки, потому что мы на этом турнире не забросили ни одной шайбы в равных составах. Те сочетания, которые использовались до этого, не работали в атаке. Правда, и в матче с Россией мы не забили.

Единственное, что мне понравилось – игроки продолжали работать и пытаться исправить ситуацию. Несмотря на то, что были расстроены. И тем, что Россия ничего им не позволяла, и тем, что большую часть времени нам приходилось обороняться. Ребята очень старались. Иногда – и это плюс. Все-таки мы провели три матча за четыре дня.

Как я уже говорил, сборная России запредельно быстрая и мастеровитая. Плюс ко всему – у них сильно развиты плеймейкерские качества. Каждая тройка способна создать себе момент и забить. Именно этим они сегодня и занимались.

Парни разочарованы. Потому что они проделали серьезную работу. Но результата не добились. Будем продолжать им говорить, что останавливаться на этом не стоит. А продолжать работать. Готовиться к следующим играм.

Знаю, что наши лидеры, наши опытные игроки разговаривали с молодежью. Но не знаю подробностей и содержания. (Игорь ЕРОНКО)

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