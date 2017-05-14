Дэйв Льюис: "Слова, сказанные сборной Белоруссии в первом перерыве, точно не были приятными"

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис после матча чемпионата мира-2017 против Словении (5:2) отметил, что после первого периода ему пришлось прибегнуть к не очень приятным словам, чтобы завести игроков. Эта победа позволила белорусам остаться в элитном дивизионе на следующий год.

- Рад за игроков, за всех, кто нам помогал и поддерживал, обеспечивал тренировочный процесс, - приводит "Прессбол" слова Льюиса. - Все они помогли нам сегодня добиться столь нужной победы.

- К первому перерыву она была поставлена под сомнение. Как сумели завести ребят?

- Слова точно не помню, но они были точно не слишком приятными.

- Лучшим в составе команды признан Павлович. Но продуктивностью отметился не только он. Что скажете, например, о Шинкевиче?

- Что он провел матч как настоящий воин. И забросил очень нужную шайбу.

- Насколько вы устали за время чемпионата и насколько большой груз сбросила с плеч суббота?

- Физически я не был уставшим. Хотя турнир, конечно, выдался очень непростым. Там, где мы реально были способны на большее, мы его не достигали. И таких перекрестков было несколько: сумей мы отобрать очки у Финляндии, победи мы Францию – ситуация к субботе была бы принципиально иной.