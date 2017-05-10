Денис Мальгин: "Местами арбитры помогали французам и не давали нам легкой жизни"

Форвард сборной Швейцарии Денис Мальгин подчеркнул, что судьи не давали легкой жизни его команде в матче группового этапа чемпионата мира с Францией. Швейцарцы во вторник уступили французам по буллитам со счетом 3:4.

– Не скажу, что мы играли плохо, нет, мы забили три гола, играли в свой хоккей, – приводит "Р-Спорт" слова Мальгшина. – Плохо, что пропустили три шайбы, но нужно сказать, что арбитры местами помогали французами, не давали нам легкой жизни и особенно – в овертайме. Уверен, что завтра в матче с белорусами все получится гораздо лучше. Продолжаем двигаться к нашей цели на этом турнире – выходу в четвертьфинал.