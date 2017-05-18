Давид Моравец: "Тренеры сборной Чехии еще ищут идеальные сочетания игроков"

Олимпийский чемпион Давид Моравец отметил, что для сборной Чехии не имело значения, с кем встречаться в 1/4 финала чемпионата мира. В преддверии игры с Россией он подчеркнул, что чехи пока не нашли своего хоккея.

– Впечатления пока неоднозначные, – цитирует iDNES Моравца. – До последнего матча со Швейцарией я думал, что парни нашли свою стезю, что они прибавляют постепенно. Но все не так хорошо. Сочетания игроков не столь оптимальны, нужны какие-то перемены, и это не играет на пользу стабильности игры. Но я понимаю, что тренеры ищут идеальные сочетания. Возможно, большего мы ждали и от вратарей.

Не имеет значения, кто соперник по четвертьфиналу. Важно просто двигаться вперед. Если мы хотим побеждать на турнире, то должны выигрывать каждый матч.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн