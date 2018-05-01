Чемпионат мира

12:41 | Хоккей — Чемпионат мира

Дацюк – капитан сборной России на ЧМ-2018, Андронов и Дадонов – ассистенты

Павел ДАЦЮК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Павел ДАЦЮК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Форвард Павел Дацюк назначен капитаном сборной России на чемпионате мира в Дании. Его ассистентами станут Сергей Андронов и Евгений Дадонов.

39-летний Дацюк – участник шести чемпионатов мира, пяти Олимпиад и двух Кубков мира.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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