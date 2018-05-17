Артем Анисимов: "Ничего сверхъестественного в матче с Канадой делать не надо"

Нападающий сборной России Артем Анисимов перед четвертьфиналом чемпионата мира против Канады отметил, что не считает соперника особенным. Игра состоится сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

- Ничего сверхъестественного нам делать не надо, - приводят "Известия" слова Анисимова. - Просто мы должны продолжать бить по воротам, закрывать видимость вратарю. И голы пойдут. Главное, делать больше бросков. Я бы не сказал, что эта команда чем-то отличалась от предыдущих наших соперников. Все сборные на этом чемпионате мира хорошо играют, каждый матч полон сюрпризов. Удивили, например, результаты канадцев в играх с финнами и латышами. Это значит, что уровень чемпионата мира очень высок - одинаково опасны и Финляндия, и Латвия. Каждый может обыграть каждого.

Пока не могу ответить на вопрос, как мы будем нейтрализовать Макдэвида. Все покажет игра. Тем более у канадцев не один Коннор силен - там много высококлассных хоккеистов. Зацикливаться на ком-то одном неправильно. Думаю, мы разберем их игру и придумаем, как с ними справиться.