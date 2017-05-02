Алексей Шевченко: "Мне сообщили, что игроков из "Вашингтона" даже в случае его вылета на ЧМ не будет"

Журналист "СЭ" Алексей Шевченко заявил, что никто из российских игроков "Вашингтона" не выступит на чемпионате мира. По его словам, вакантные заявки оставят для других игроков. Напомним, что на данный момент "Вашингтон" играет в четвертьфинале плей-офф НХЛ с "Питтсбургом". За Столичных выступают нападающий Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

– Стоит ли оставлять места под игроков "Вашингтона" на чемпионат мира? Нет. Это уже решено, – отметил Шевченко. – Мне сообщили, что три места останутся вакантными.

Просто на чемпионат возьмут пять дополнительных игроков. Они будут тренироваться и смотреть: dдруг у кого-то травмы и понадобится защитник. Думаю, что возьмут двух защитников и нападающего. Кого-то из них дозаявят, но ребят из "Вашингтона" не будет. Это практически гарантированно. Было бы глупо, потому что нам две недели назад пообещали: пятерка из НХЛ и три пятерки из КХЛ. В итоге так получилось, что уже шесть человек из НХЛ.