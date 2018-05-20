Алексей Бадюков: "Канада приучила, что борется только за первое место. А бронза не так уж и важна"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-форвард сборной России Алексей Бадюков прокомментировал "СЭ" поражение сборной Канады от США (1:4) в матче за третье место на чемпионате мира.

– Канада приучила нас, что борется только за первое место. Второстепенных задач у них нет, – отметил Бадюков. – Канадцы были фаворитами турнира, но потом случилась осечка в игре со Швейцарией. Хотя еще раньше в матче с финнами прозвучали первые звонки – что у Канады не такая уж и идеальная команда, что вратари могут привести себе.

По именам там есть Макдэвид и другие в атаке, но в обороне тоже нужно осторожно действовать – за счет одного нападения не выиграешь! Швейцарцы были более голодными, опустили немного на землю канадцев.

– То есть для Канады так – если не первое место, то и бронза не так важна?

– Думаю, да. Конечно, они боролись, расстроились, но не так уж и страшно, что не взяли бронзу. (Игорь НОВИКОВ)

Канадцы остались без медалей мирового первенства впервые с 2014 года. Американцы, в свою очередь, попали на пьедестал впервые с 2015 года.

Свежие новости о чемпионате мира по хоккею – здесь