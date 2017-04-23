Александр Радулов: "Поеду ли в сборную? Наверное, нет"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов сказал, что, скорее всего, не сыграет на чемпионате мира-2017 в составе сборной России. Сегодня "Канадиенс" уступил "Рейнджерс" в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли и проиграл серию (2-4).
- Бились, старались, чтобы была и седьмая игра, – цитирует sporbox.ru Радулова. – Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону.
– Как считаете, хорошо вы себя зарекомендовали в НХЛ в этом сезоне?
– Об этом лучше не меня спрашивать.
– Поедете в сборную, если вызовут?
– Не знаю. Нет, наверное.
Чемпионат мира-2017 пройдет во Франции и Германии с 5 по 21 мая. Радулов не играл за сборную России на крупных турнирах после Олимпиады-2014 в Сочи, где он набрал 6 (3+3) очков в 5 матчах.
Дополнительная информация
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/spbnews_NI739974_Aleksandr_Radulov_Sbornaja_Navernoje_ne_pojedu
fifa_guru
LEHAAAAAAAAA Несколько сезонов в ЦСКА травмы симулировал что бы откосить от сборной, а теперь уже в открытую говорит что до сборной плевать. Знарок правильно сделал что опрокинул его с Кубком мира на который он просился, сборной предатели ненужны // вооот, хоть кто-то понимает это. и я рад, что у многих прозрение теперь пришло) в сборной ему не место, неправильно вопрос решил.
11:35
🚀 Русские нагнут весь ми
.BattleFish. 🚀 Русские нагнут весь ми выступать за сборную знарка это зашквар, кроме КМ и ОИ! ============================================================================================================= Не волнуйся, теперь ни КМ, ни ОИ ему не светят. И сборная тоже. Надеюсь, что чинуши услышат меня и выпишут таким игрокам волчий билет на хоккейные должности после окончания карьеры. Пусть там живут и кормятся, как хотят!
11:31
"Gaga_rin"
Не пишите ерунду про контракты и т.д., это не ОИ на которые НХЛ не отпускает...Наверно дело в характере, не знаю какие у него везкие причины...но так нельзя себя вести, благодаря своей Стране он сейчас играет в хоккей и зарабатывает в НХЛ, придет время и он станет никому не нужен и путь в КХЛ будет закрыт. Саша надо меняться, ты не ребенок уже обиженный.
11:30
🚀 Русские нагнут весь ми
Вообще, я еще неделю назад писал, что так и будет. Просто в такие моменты и познается, кто Человек, а кто гниль подзаборная. Друг познается в беде. Так и здесь: человек познается в такие вот моменты. И это хорошо! Теперь мы знаем, что Раду - пес и гниль подзаборная. ============================================================================================================= Одно надо только исправить в хоккейном устройстве. Потом таких псов ни в коем случае нельзя ни на какие посты принимать, как Федорова и прочих Могильных. Выписать волчий билет! Пусть в НХЛ пытается пробиться ГМ, посмотрим, что у него получится)))
11:29
Упёртый русский
Играть за сборную России - святая обязанность любого российского игрока, коли его зовут. Только тварь может так отзываться о сборной и своей стране, имея под подушкой 50 млн бюджетных денег, заработанных в России! Сравним с молодым Димой Орловым, который поехал без контракта и без гигантских денег, получил травму, потерял почти сезон, но восстановился и играет! Потому Дима - человек, а Раду - тварь!
11:27
🚀 Русские нагнут весь ми
.BattleFish. едут тешить хоккейных олигархов типа тимченки и вротенберга ============================================================================================================= Турнир будут смотреть миллионы русских по всей стране! И тысячи болельщиков приедут поболеть! Я думаю, можно как-то пережить тот факт, что среди этих миллионов есть вротенберги. Играть надо не за них, а за свою страну! Награды и плюшки в войне тоже получают продажные генералы и правительство, но воюют не за них, а за свою страну! Просто надо совесть иметь. Это чмо из рос. бюджета кормилось и обеспечило деньгами уже своих внуков и правнуков. А потом еще приедет на пост кормиться, как Федоровы и Могильные, потому что за океаном они нафиг никому не нужны. А сейчас морду воротят, псы поганые, хотя недостатка у Раду в деньгах нет, может ими хоть камин разжигать!
11:26
.BattleFish.
🚀 Русские нагнут весь ми выступать за сборную знарка это зашквар, кроме КМ и ОИ!
11:20
.BattleFish.
🚀 Русские нагнут весь ми Есть такие парни, как Овечкин, Ковальчук, Тарасенко, Женя Кузнецов, который даже без контракта под риском травмы готов приехать в сборную - и есть такие псы, как Радулов, Ковальчук, Федоров, Буре... 11:16-----------Есть такие идиоты как..... которые даже без контрактов под риском травмы едут тешить хоккейных олигархов типа тимченки и вротенберга на второсортном турнире! и есть умные игроки типа Федорова и Радулова!
11:19
🚀 Русские нагнут весь ми
И да, Рыбень эти свои 30-40 млн$ (а поди и все 50) Радулов заработал из денег налогоплотельщиков и российского бюджета: Роснефти, Башкирнефти и тд. А теперь, тварь, отказывается играть! Овечкин с травмой летит, на пару матчей, хотя звезда первой величины, ТОП мировой игрок, не чета там всяким радуловым - и ничего, эго его не коробит лететь после трудного сезона на другой край света на 1-2 матча, когда уже плов ЧМ в разгаре идет
11:19
🚀 Русские нагнут весь ми
Есть такие парни, как Овечкин, Ковальчук, Тарасенко, Женя Кузнецов, который даже без контракта под риском травмы готов приехать в сборную - и есть такие псы, как Радулов, Ковальчук, Федоров, Буре...
11:16
🚀 Русские нагнут весь ми
BattleFish. Знарко и Ко а также диванные ватаны думают, что Раду и его семья бесплатно получают еду, одежду и крышу над головой и работа им не нужна!))) ============================================================================================================= Ах, ну да! Как же я забыл, что он уже потратил те 30-40 млн $ что заработал, на дошираки. Теперь, не дай Бог травма, семья без еды и одежды останется! Дети пойдут по улицам милостыню просить. Ужас! Конечно, ветераны ВОВ, которые за Родину жизнь отдавали, вооон сколько получают, им легко говорить, а Сашке надо контракт, чтобы с голоду не подохнуть!
11:10
Электросталец
пусть будет плов навоза чмяком!
11:08
.BattleFish.
Электросталец топлю за сборную всегда, но сейчас в нее пустили корни всякие вротенберги и тимченки, а знарок их ручной пес! ЧМ лично для меня стал второсортным сразу после 2008, я просто не могу назвать турнир важным когда играет ПО НХЛ и многие игроки отказываются от выступления за свои сборные!
10:58
Упёртый русский
Какие кубки мира и ОИ? В 18 Раду будет нежиться в Калифорнии, а дальше он в сборной на фиг будет не нужен! Вот неблагодарная тварь, денег зарубил в России на два поколения вперед, а так о сборной отзывается! Клоун! С головой у него все таки большие проблемы!
10:55
Werewolf
Монте-Кристо(Мститель) . Это только для уродов ЧМ - мелочь по сравнению с НХЛ. Мозгов то нет, про совесть и не пишу. Там только одни животные рефлексы. Откуда у животных совесть возьмется ?_______Ха-ха-ха.....Рада уделал кристину ) Марио как в воду глядел ))))
10:55
.BattleFish.
LEHAAAAAAAAA .BattleFish чё ты тогда пишешь про второсортные турниры, если Радулов просто продажная шкура и за бабки сыграет где угодно?? 10:48-------------ЧМ всегда был второсортным турниром, кроме 2008 по понятным причинам, а Раду по твоему должен за еду играть, че глупости пишешь, ты вот ходишь на работу для чего!? Чтобы заработать и купить что нибудь для себя и семьи, так вот у Раду сейчас нет работы ты это понимаешь или нет, и выступать за сборную Знарка в таком положении просто глупо, да даже если бы и была работа (контракт с клубом) играть за тренера который ведет себя по скотски с хоккеистами... надо быть моральным днарем!)
10:55
Электросталец
избирательная гордость, бойцовая
10:54
.BattleFish.
Выступать в сборной Знарка нужно только на КМ и ОИ (при участии НХЛ) только на таких турнирах можно задвинуть гордость на второй план, и не зашквариться, потому что престиж страны стоит выше чем личные отношения!
10:51
Электросталец
бойцовая ты ж за сб. всегда топил, теперь и для тебя чм на 2 месте?
10:49
LEHAAAAAAAAA
.BattleFish чё ты тогда пишешь про второсортные турниры, если Радулов просто продажная шкура и за бабки сыграет где угодно??
10:48
.BattleFish.
LEHAAAAAAAAA .BattleFish. Он несколько сезонов косил от ЧМ находясь в ЦСКА. Если он такой принципиальный и ЧМ для него второсортный турнир, что же он тогда сбежал из НХЛ в КХЛ когда его деньгами поманили?? 10:34-----------Радулов всегда думал только о себе, что вполне нормально, сборная для него на втором месте, что тоже нормально, к тому же он в ней уже побеждал и даже забрасывал решающие шайбы, дальше нужен след шаг, КМ и ОИ, а на ЧМах пусть Гусевы да Шипачевы играют!
10:42
.BattleFish.
Раду надо думать сейчас в первую очередь о своей семье и о том как ее прокормить, а не выставлять себя посмещищем в сборной, представляющей интересы хоккейных олигархов на второсортном турнире!
10:39
LEHAAAAAAAAA
.BattleFish. Он несколько сезонов косил от ЧМ находясь в ЦСКА. Если он такой принципиальный и ЧМ для него второсортный турнир, что же он тогда сбежал из НХЛ в КХЛ когда его деньгами поманили??
10:34
Якут Хан
Саня поезжай с семьей на моря, отдыхайте. Семья единственное настоящее богатство!
10:33
STAVR017
Правильно решил Санёк !!!!! Хорош позорить страну бездарной игрой. Сиди в Монреале и кушай бургер кинги.
10:30
Упёртый русский
Знарок - Знарком, но сборная это святое. Скажи, что у тебя травма, нет контракта и и не готов ехать из-за своего состояния - и все более-менее прилично. Но не так.
10:30
Якут Хан
Возьмите вместо них на ЧМ балерин Шипачева и Гусева))))) Бурдасова, Телегина, Андронова это равноценная замена двум мастерюгам мировювого хоккея))) эх..
10:29
Никто62
И слава богу что нет!
10:28
Упёртый русский
Вот за эти слова вполне можно назвать Радулова днищем. Надо думать головой, прежде чем говоришь. Но у пса мозгов все таки нету. ;(
10:26
Якут Хан
После того как... ни Саня, ни Илья не появятся в сборной при этом тренирешке)) я бы априори ни нагой в сборную Сранка)) нюхайте прибалты))
10:22