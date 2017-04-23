Александр Радулов: "Поеду ли в сборную? Наверное, нет"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов сказал, что, скорее всего, не сыграет на чемпионате мира-2017 в составе сборной России. Сегодня "Канадиенс" уступил "Рейнджерс" в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли и проиграл серию (2-4).

- Бились, старались, чтобы была и седьмая игра, – цитирует sporbox.ru Радулова. – Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону.

– Как считаете, хорошо вы себя зарекомендовали в НХЛ в этом сезоне?

– Об этом лучше не меня спрашивать.

– Поедете в сборную, если вызовут?

– Не знаю. Нет, наверное.

Чемпионат мира-2017 пройдет во Франции и Германии с 5 по 21 мая. Радулов не играл за сборную России на крупных турнирах после Олимпиады-2014 в Сочи, где он набрал 6 (3+3) очков в 5 матчах.