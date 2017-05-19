Александр Медведев: "Матч Канада - Россия будет скрытым финалом ЧМ-2017"

Первый президент КХЛ Александр Медведев в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 Канада - Россия заметил, что российская команда обладает всеми необходимыми предпосылками для победы. Он также назвал предстоящую встречу скрытым финалом мирового первенства.

– Какого полуфинала ожидаете?

– Мы, конечно, мечтали встретиться с канадцами в решающем матче турнира, поэтому предстоит скрытый финал. Наш соперник очень сильный, достаточно посчитать хоккеистов, которые играли на Кубке мира. Они демонстрируют хороший канадский хоккей. Борьба на площадке покажет всю красоту современного хоккея. Очень надеюсь, что наша сборная, обладающая всеми необходимыми предпосылками для победы, сможет их реализовать. Отмечу, что нашу команду ожидает серьезная поддержка многочисленных болельщиков, которые пропустили четвертьфинал. Никто из них не уехал, все ждут нашу сборную в полуфинале. Думаю, что немногих канадских болельщиков никто на арене не услышит.

- Переезды могут сказаться на нашей сборной?

– Если рассуждать односторонне, можно сказать, что Канада уже переехала и сделала это только один раз, тогда как нам приходится ездить туда-сюда. Но это может, наоборот, сплотить и мобилизовать нашу команду. Тем более что виды из окна поезда из Франции в Германию могут создать хорошее настроение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.