Владимир Путин: "Развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами"

Президент России Владимир Путин, который принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, поблагодарил любителей хоккея и российских звезд за поддержку.

– Я хочу всех вас поздравить с сегодняшним событием, – приводит "Р-Спорт" слова Путина. – У нас уже шестая встреча подобного рода. Развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами. В этом году свыше 800 команд со всей России из 73 субъектов РФ приняли участие в отборочных играх.

И знаете, кого бы я хотел особо поблагодарить: не спонсоров, не даже организаторов. Членов ваших семей – им за поддержку большое спасибо.

Без их интеллектуальной поддержки, без их мастерства, конечно, Ночная хоккейная лига не смогла бы состояться. Я хочу вам всем, а также нашим зрителям пожелать приятных минут, которыми насладятся все те, кто любит хоккей. У нас сегодня соревнование, но дружеское соревнование, фестиваль, посвященный спорту и хоккею. Поздравляю.

Партнерами Путина по команде стали министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Павел Буре, ворота защищает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Соперниками команды "Легенды хоккея" стала сборная Ночной хоккейной лиги, за которую сыграли Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.