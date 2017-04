В России открывается бесплатный хоккейный лагерь для детей

We are made of hockey

Компания ССМ открывает хоккейный лагерь для детей в возрасте 12 и 13 лет в Москве и Санкт-Петербурге. Иностранные специалисты проведут занятия по специально разработанной программе, по которой занимаются лучшие хоккеисты мира. Лагерь пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге и 3 июня в Москве – участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Ежегодно компания ССМ, старейший канадский бренд хоккейной экипировки, организовывает спортивный однодневный лагерь по всему миру для детей в возрасте 12 и 13 лет. Опытные иностранные специалисты проводят занятия по специальной программе, разработанной для профессиональных хоккеистов.

Программа обучения состоит из тренировки на льду, общефизической подготовки и обучающего семинара, на котором тренеры расскажут о канадской тактической игре, а также как правильно выбрать экипировку по анатомии ноги, стилю катания и амплуа.

Компания ССМ предоставляет всем участникам полный комплект топовой экипировки для участия в лагере. Кроме того, каждый хоккеист получает в подарок кепку, футболку и спортивную сумку ССМ.

В лагере будет представлено трехразовое сбалансированное спортивное питание, разработанное для профессиональных хоккеистов.

Лагерь ССМ добрался и до России.

Регистрация открыта здесь.

Программа лагеря:

08.00 – 09.00 Регистрация участников, завтрак

09.00 – 10.30 Тренировка на льду

10.30 – 11.00 Отдых

11.00-12.00 Тренировка в спортзале

12.00– 13.30 Обед

13.30-15.00 Семинар

15.00-16.00 Отдых, окончание мероприятия

27 мая – Санкт-Петербург, Хоккейный город СКА.

3 июня – Москва, ВТБ Арена.