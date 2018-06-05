В городе Туймазы прошел турнир памяти Сергея Гимаева.

В Туймазах завершился второй по счету турнир памяти Сергея Наильевича Гимаева​. Год назад благодаря активной позиции ведущих спортивных журналистов, выступающих за команду "Российская пресса", и местных энтузиастов спорта арене в небольшом башкирском городе было присвоено имя замечательного хоккеиста и телевизионного эксперта, ушедшего из жизни в марте 2017 года. В Туймазинском районе Башкирии родился отец Сергея Гимаева, незадолго до смерти он приезжал в родные места и в 2016 году выходил на лед городского дворца спорта. Теперь на арене есть небольшой музей Сергея Наильевича, а на фасаде огромными буквами написана его фамилия.

В этом году в Туймазах высадился звездный десант хоккеистов и журналистов. Вновь в Башкирию приехал сын Сергея Гимаева – защитник Сергей Гимаев-младший, а также известные российские хоккеисты – Игорь Григоренко, Руслан Нуртдинов, Григорий Шафигулин, Алексей Копейкин и Олег Кваша, последний является воспитанником Сергея Гимаева-старшего. За журналистов по традиции сыграли ветераны хоккея, выступающие в различных СМИ в качестве экспертов, Алексей Бадюков, Андрей Николишин, Артем Батрак, постоянный автор "Спорт-экспресса" Артем Божко и другие ведущие представители федеральных СМИ.

Журналисты и хоккеисты приняли участие в закладке Аллеи Чемпионов в городском парке, провели традиционный мастер-класс для юных воспитанников местной школы и сыграли на дружеском турнире с участием трех команд. "Российская пресса" стала победителем благодаря лучшей разнице шайб, на втором месте оказался коллектив мясокомбината "САВА", на третьем – команда "Газпром трансгаз Уфа". Отметим, что юношеская хоккейная команда из Туймазов сразу после окончания турнира отправилась в Китай для проведения товарищеских игр со своими сверстниками. Предполагается, что один из матчей посетит Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в КНР.