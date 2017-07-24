Шестеркин, Капризов и Григоренко вошли в состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Федерация хоккея России (ФХР) определила состав олимпийской сборной, которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Отмечается, что в рамках турнира тренерский штаб может пригласить для просмотра других кандидатов в олимпийскую сборную из команд – участниц.

Sochi Hockey Open пройдет в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийский сборной России (ближайшего резерва национальной команды), в нем примут участие клубы КХЛ (СКА, "Металлург" (Магнитогорск), "Куньлунь", " Сочи"), а также сборная Канады.

Состав олимпийской сборной России:

Вратари - Игорь Шестеркин (СКА), Владислав Сухачев ("Трактор"), Кирилл Устименко (МХК "Динамо" СПб, МХЛ);

Защитники - Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба – "Локомотив"), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба – СКА);

Нападающие - Андрей Алтыбармакян (СКА-Нева, ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба – "Ак Барс"), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все – СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все – "Локомотив"), Артем Федоров ("Салават Юлаев").