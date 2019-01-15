Путину подарили хоккейную клюшку из композитного материала

Представители Клуба лидеров Агентства стратегических инициатив подарили Президенту РФ Владимиру Путину клюшку из композитного материала с надписью "Россия" и изображением герба. Как сообщает "РИА Новости", глава государства посетил стенд Клуба лидеров по продвижению бизнес-инициатив АСИ на выставке, приуроченной к заседанию наблюдательного совета Агентства.

Руководитель направления АСИ "Новый бизнес" Артем Аветисян рассказал главе государства о развитии производства хоккейных композитных клюшек из углепластика и стекловолокна. На стенде была представлена серия клюшек, посвященных российскому оружию, которые назывались С-400, АК-47, Т-90.

Путин присмотрелся к клюшке с надписью "Россия". "Вы, по-моему, такой играли", – сказал Аветисян. Глава государства утвердительно кивнул. Представители АСИ со своей стороны пообещали ему подарить понравившуюся клюшку от завода "Заряд", расположенного в Набережных Челнах.