Источник: Знарок станет консультантом штаба сборной России

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок станет консультантом штаба национальной команды, информирует "Коммерсант". Согласно изданию, он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.

По контракту, о конкретных деталях которого пока не сообщается, Знарок займет должность консультанта штаба сборной. В его обязанности будет входить наблюдение за играми, тренировочным процессом всех сборных команд различных возрастных категорий – до 16, до 17, до 18 лет, а также взрослых, консультирование тренеров, проведение тренировок во время сборов у молодежных и юниорских команд.

Об этом будет официально объявлено сразу после торжественной церемонии в Кремле. Президент РФ Владимир Путин наградит орденами Дружбы функционеров и тренеров за подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде в Пхенчхане. Среди них будет и Олег Знарок. Эту информацию также подтвердил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

- Тренерский опыт Знарка, полученный во время работы в КХЛ и на крупнейших международных турнирах, поможет молодым игрокам и тренерам в подготовке, адаптации в сборных, будет способствовать их выходу на новый уровень, - приводит "Коммерсант" слова Ротенберга.

Напомним, Знарок ранее возглавлял СКА с 2016 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды выигрывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде.