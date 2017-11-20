Хоккеисты из Благовещенска и китайского Цицикара будут проводить матчи четыре раза в год

Хоккейные команды Благовещенска и китайского города Цицикар четыре раза в год будут играть хоккейные матчи. Договор о совместном проведении мероприятий подписали заместитель министра по физической культуре и спорту Амурской области Евгений Лобанов и его коллега из Цицикара Чэнь Ваньи, сообщается на официальном сайте правительства Амурской области.

Хоккейные команды Благовещенска и Цицикара неоднократно встречались на спортивных площадках двух стран, однако эти встречи не носили систематический характер. С 2018 года совместные мероприятия будут проходить один раз в три месяца. Расходы по приему гостей будет нести принимающая сторона.

Товарищескими матчами и турнирами стороны решили не ограничиваться: в дальнейшем планируется создание лиги любительских команд Цицикара и Амурской области.