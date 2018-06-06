ФХР объявила о продлении контрактов с Брагиным и Браташом

Федерация хоккея России продлила контракты с тренерами Валерием Брагиным и Олегом Браташом. Соглашения рассчитаны на 2 года с возможностью продления еще на 2.

62-летний Брагин продолжит работу в качестве главного тренера молодежной сборной, 52-летний Браташ – в том же качестве – с олимпийской.

Напомним, что Брагин работал в молодежной сборной с 2010-го по 2012-й и с 2014-го по 2018 год. За это время команда 5 раз завоевывала медали чемпионата мира – золотую, три серебряные и одну бронзовую.

В период своего существования с 2015 года олимпийская сборная под руководством Браташа выиграла 4 международных турнира.