Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин приподнял себя очень высоко"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов, комментируя 600-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ, отказался сравнивать россиянина с Уэйном Гретцки и Марио Лемье. Также специалист отметил, великолепное голевое чутье форварда "Вашингтона".

– Овечкин – спортсмен, любит хоккей, – приводит сайт казанцев слова Билялетдинова. – У него всегда много эмоций, когда он забивает. Он любит и умеет забивать, у него есть определенная цель, и он к ней идет. Дай бог, чтобы он продолжал это делать, у него есть все для этого.

– Вы играли и с Гретцки, и с Лемье. Можете сравнить Александра с кем-то из них?

– Я не люблю сравнивать, это были совсем другие времена. Александр приподнял себя очень высоко.

– Что делает его особенным?

– Это человек, который забивает. У него есть нацеленность на гол, чутье. Я посмотрел, как он забивал: там два-три человека около него, а он шайбу находит и забивает. Такое чутье есть не у каждого игрока.