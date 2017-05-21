Жан-Габриэль Пажо: "Питтсбург" дома очень силен, но "Оттава" может побеждать на любой площадке"

Нападающий "Оттавы" Жан-Габриэль Пажо в преддверии пятого матча 1/2 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" подчеркнул, что его команда может успешно соперничать с "Пингвинз". Он также добавил, что важно сразу войти в игру, а не ждать третьего периода. Счет в серии - 2-2.

- Мы знаем, в чем необходимо прибавить в пятом матче, - приводит официальный сайт НХЛ слова Пажо. - Предыдущая игра нам не слишком удалась, но "Оттава" не собирается опускать голову. Понимаем, что можем успешно соперничать с "Питтсбургом" в гостях. Мы уже побеждали "Пингвинз" у них дома, хотя отдаем себе отчет в том, что задача будет не из легких.

Будет важно сразу войти в игру, а не ждать третьего периода, как в прошлый раз. Когда мы хорошо начинаем матч, у нас появляются шансы на победу. Ясно, что дома соперник очень силен и стабилен, но мы знаем, что способны побеждать на любой площадке.

Пятый матч серии пройдет сегодня, 21 мая, начало - в 22.00 по московскому времени.