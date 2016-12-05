Зеттерберг обошел Дацюка в списке лучших снайперов "Детройта"

Нападающий "Детройта" Хенрик Зеттерберг достиг отметки в 315 шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Шведу удалось это сделать за 944 матча. Таким образом, 36-летний хоккеист обошел россиянина Павла Дацюка в списке лучших снайперов "Ред Уингз" и занимает 7-е место. У российского хоккеиста 314 голов в 953 играх. Самым же результативным игроком "Детройта" является легендарный канадец Горди Хоу, на счету которого 786 шайб в 1687 матчах.