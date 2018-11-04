Вячеслав Быков: "Призываю тренера "Винипега" не ставить крест на Куликове"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что защитник Дмитрий Куликов может заиграть в "Виннипеге".

- Отдельно скажу о Дмитрии Куликове, с кем я тоже работал. У него ведь была тяжелая травма спины, когда он врезался в открытую калитку в предсезонном матче еще в "Баффало". Ходить нормально не мог. Это тяжелый стресс. Но я знаю, что Куликов гибок как игрок, может вписаться в любую систему, исполнять любые функции. Может быть и атакующим защитником, и игроком сугубо оборонительного плана. Универсал. И я призываю главного тренера "Виннипега" не ставить крест на Куликове. Он еще докажет свою ценность.

28-летний защитник в текущем сезоне провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

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