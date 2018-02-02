Владислав Наместников: "Даже не думал о КХЛ. Хотел играть только в НХЛ"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "СЭ" отметил, что во время выступления за фарм-клуб "Молний" не собирался рассматривать предложения из КХЛ. Хоккеист отметил, что не думал о больших деньгах и просто хотел пробиться в основной состав "Тампы".

– Кто-то из КХЛ в сезоны неопределенности вас пытался зазвать?

– Нет. Даже не думал об этом. Хотел играть только в НХЛ.

– Но сильно раздражало, что все идет не гладко, не по плану?

– Конечно, хочется всего и сразу. Но у всех разный путь. У меня он оказался такой. Я старался просто работать.

– Деньги-то в КХЛ совсем другие, чем в фарм-клубе при двустороннем контракте.

– Тогда особо не думал о деньгах. Только о том, чтобы побыстрее попасть в НХЛ. (Игорь РАБИНЕР)

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