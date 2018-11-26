Владимир Плющев: "Ковальчук – топовый хоккеист. Если ему дают играть только шесть минут, может быть большой конфликт"

Бывший главный тренер национальной и молодежной сборной России Владимир Плющев в интервью "СЭ" поделился мнением о перспективах нападающего Ильи Ковальчука в "Лос-Анджелесе". После смены тренера в "Кингз" форвард с зарплатой в 6,25 миллионов долларов в год не набрал ни одного очка в девяти последних матчах.

– Слежу за происходящим с Ковальчуком по публикациям в прессе, – заявил Плющев. – Кто-то начинает троллить, кто-то сожалеет. Игра действительно не идет. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Если тренер ставит его в четвертое звено и выпускает на шесть минут, конфликт может разрастись большой.

– Ковальчук оказался не готов к возвращению?

– Нынешняя ситуации еще раз подтверждает правило о том, что любой звездный игрок должен играть у своего тренера. К кому попадаешь, настолько ты можешь реализовать свой потенциал. Звезды – игроки особого склада, но это не значит, что им можно позволять все или все запрещать. Подход должен быть другой.

– Оправданы ли воспитательные меры в отношении такого мастера?

– Задача наставника – найти место для любого игрока. Если тренер хочет показать свое "я", от этого не выиграет ни он сам, ни команда, ни игрок. Илья – топовый хоккеист, а что будет с тренером, я не знаю. Если бы я был на его месте, то разобрался, почему мой лучший бомбардир не забивает. У североамериканских специалистов подход другой: ты получаешь деньги и должен решать все свои задачи. Когда наши молодые игроки уезжали, я говорил: "Вас никто не будет учить играть, будут требовать то, что написано в контракте. Не рассчитываете, что с вами будут нянчиться, как здесь я!" Там не учат, а отжимают.

– Каким вам видится дальнейшее развитие ситуации?

– Наверное, агенты вступят в игру, потому что ясно, что четвертая тройка – не его место. То, что после возвращения в НХЛ у него будет определенный кризис – это естественно. Человек знал, куда он едет. Может, не думал, что к нему так жестко будут относиться. Илья сам все прекрасно понимает и нервничает. Как топовый игрок он умеет и должен забивать, но игра не идет. Задача тренеров – это исправить, ведь именно они подбирают партнеров и взаимосвязи, наигранные моменты. Иногда там и главный тренер на лед не выходит, а тренировку проводят помощники. (Евгений Белоусов)