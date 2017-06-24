Виталий Абрамов: "Чем больше русских в "Коламбусе", тем веселее"

Нападающий Виталий Абрамов выразил радость по поводу перехода Артемия Панарина в "Коламбус". Сам 19-летний форвард был выбран "Блю Джэкетс" в третьем раунде драфта-2016. В прошлом сезоне он выступал за "Гатино" в Лиге Квебека, а в концовке провел 4 матча за фарм-клуб "Джэкетс", набрав 4 (1+3) очка. Помимо Абрамова в клубе из Огайо выступает Сергей Бобровский.

– Конечно, я рад, что будет возможность проявить себя рядом с таким мастером, – заявил Абрамов. – В "Коламбусе" станет больше русских, а значит, будет веселее!

Панарина отправили в "Коламбус" вместе с нападающим Тайлером Моттом. Взамен "Чикаго" вернул форварда Брэндона Саада и заполучил голкипера Антона Форсберга. (Евгений БЕЛОУСОВ)