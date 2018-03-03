"Виннипег" переиграл "Детройт"

"Виннипег" на своем льду выиграл у "Детройта" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это второе подряд поражение "Ред Уингз".

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов провел на льду 17 с половиной минут, отметившись блок-шотом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Детройт" - 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Крунвалль - 3 (бол., Зеттерберг, Абделькадер), 12:46 - 0:1. Лайне - 32 (Майерс), 13:24 - 1:1. Чиаро - 1 (Литтл, Рословик), 13:50 - 2:1. Бафлин - 5 (Моррисси, Армиа), 26:25 - 3:1. Манта - 21 (Нюквист), 27:35 - 3:2. Лайне - 33 (Элерс, Моррисси), 32:17 - 4:2. Дэйли - 8 (Крунвалль, Бертуцци), 45:29 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк - Ховард (59:21).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 42 (12+19+11) - 33 (17+5+11).

Наши: Куликов (17:37/0/0) - -.

3 марта. Виннипег. Bell MTS Place.