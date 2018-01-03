"Вегас" победил "Нэшвилл"

"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Нэшвилл" со счетом 3:0. Российский защитник гостей Алексей Емелин провел на льду более 18 минут.

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери отразил все 29 бросков. Эта победа стала для "Голден Найтс" восьмой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Нэшвилл" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Смит – 10 (бол., Шмидт, Так), 32:10 – 1:0. Теодор – 4 (Энгелланд, Так), 33:41 – 2:0. Маршессо – 15 (п.в., Перрон, Хаула), 57:37 – 3:0.

Вратари: Флери – Ринне (55:41 – 57:37).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 31 (15+11+5) – 29 (4+14+11).

Наши: – – Емелин (18:18/0/0).

3 января. Парадайс. T-Mobile Arena.