08:51 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" победил "Нэшвилл"

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"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Нэшвилл" со счетом 3:0. Российский защитник гостей Алексей Емелин провел на льду более 18 минут.

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери отразил все 29 бросков. Эта победа стала для "Голден Найтс" восьмой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Нэшвилл" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Смит – 10 (бол., Шмидт, Так), 32:10 – 1:0. Теодор – 4 (Энгелланд, Так), 33:41 – 2:0. Маршессо – 15 (п.в., Перрон, Хаула), 57:37 – 3:0.

Вратари: Флери – Ринне (55:41 – 57:37).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 31 (15+11+5) – 29 (4+14+11).

Наши: – – Емелин (18:18/0/0).

3 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Vasek

fifa_guru, ну хотя бы пару-тройку голосов собрать, уже будет шаг вперед. Столько лет необоснованно игнорили ГМы МАФа.

12:02

fifa_guru

Vasek травма подпортила ему сезон для этого. думаю, и на кандидата тяжело ему будет пройти

11:29

Vasek

Werewolf, Андрюха красавчик!!!!! Даешь 4 чашку Цветку!!!! ------------------------ первую в карьере номинацию на Везину будет достаточно. Страшно представить, но в голосовалках за Везину за 15 лет у МАФа нет ни одного голоса!

10:12

Vasek

Werewolf, Так Вегас топ или не топ? )))))) --------------------- не топ))) но команда хороша. На драфте расширения за который его многие ругали (а я нет :-р) все-таки хорошо сработали. Но то, что они все еще на вершине дивизиона для меня неожиданность. Необъяснимая. Ну и со стратегической точки зрения, по-прежнему считаю, что быть покупателем в дедлайн (т.е. ставить цель непременно пройти в ПО) будет ошибкой.

10:11

Весёлый©

Это всё заговор лиги по привлечению туристов в Лас-Вегас.

10:07

fifa_guru

Werewolf ну ниче ты замахнулся ))

09:35

Werewolf

Андрюха красавчик!!!!! Даешь 4 чашку Цветку!!!!

09:24

Werewolf

Так Вегас топ или не топ? ))))))

09:24

Долго наблюдал за идиотами на эт

МАФ поправился и вообще начался вынос всех тел подряд)) Что творят то а...

09:20

fifa_guru

нушо. так кто там на западе крут то?)) и это нэшвилл второй раз огреб от вегаса за месяц)

09:12