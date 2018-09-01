"Вашингтон" консультировался с Овечкиным по Шумакову

"Вашингтон" сегодня объявил о заключении однолетнего контракта новичка с нападающим Сергеем Шумаковым, минувший сезон проведшем в ЦСКА. Таким образом, он стал пятым русским игроком в "Кэпиталз" вслед за Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым. После заключения соглашения агент хоккеиста Шуми Бабаев ответил на вопросы "СЭ".

– Выбор в пользу "Кэпиталз" связан с тем, что это действующий обладатель Кубка Стэнли, а в его составе ключевые роли играют русские игроки – Овечкин, Кузнецов, Орлов?

– Конечно. Кроме того, команда играет в стиле, к которому Сергею будет проще адаптироваться. Новый главный тренер Тодд Рирден проповедует хоккей с акцентом на атаку, контроль шайбы. Наши ребята в "Вашингтоне" сразу сказали Шумакову, что такую возможность упускать нельзя. С ними, насколько я понял, руководство клуба много консультировалось. Они со своей стороны тоже наводили справки о нем. Я уверен, что "Кэпиталз" – лучший вариант продолжения карьеры для Сергея, и он сможет себя проявить в команде.

– Правда, что Овечкин сыграл большую роль в переходе Шумакова?

– Саша в "Вашингтоне" не просто игрок, а знаковая фигура, поэтому удивляться тому, что он делает для клуба за пределами льда, не стоит. Я знаю, что с ним в клубе по кандидатуре Шумакова консультировались. Его мнение очень важно, и к нему руководство прислушивается. Если бы Овечкин узнал какую-то негативную информацию о Сергее, то его в команде не было бы. (Михаил ЗИСЛИС)