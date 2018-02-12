"Ванкувер" разгромил "Даллас", Радулов отыграл 16 минут

"Ванкувер" на выезде разгромил "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:0. Дубль в этой встрече на счету нападающего Рида Буше.

Россиянин Александр Радулов отыграл 16 минут 11 секунд, не нанеся ни одного броска по воротам. Он завершил встречу с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Ванкувер" - 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: Буше - 1, 2:11 - 0:1. Виртанен - 7, 11:38 - 0:2. Ванек - 16 (Д. Седин, Х. Седин), 13:27 - 0:3. Хорват - 13 (бол., Бозер, Эдлер), 24:41 - 0:4. Буше - 2 (Пулио, Виртанен), 34:35 - 0:5. Гудбрэнсон - 2 (Арчибальд, Саттер), 47:48 - 0:6.

Вратари: Бишоп (Лехтонен, 24:41) - Маркстрем.

Штраф: 12 - 2.

Броски: 30 (6+11+13) - 41 (16+17+8).

Наши: - - Радулов (16:11/0/-2).

11 февраля. Даллас. American Airlines Center.