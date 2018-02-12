"Ванкувер" разгромил "Даллас", Радулов отыграл 16 минут

"Ванкувер" на выезде разгромил "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:0. Дубль в этой встрече на счету нападающего Рида Буше.
Россиянин Александр Радулов отыграл 16 минут 11 секунд, не нанеся ни одного броска по воротам. Он завершил встречу с показателем "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Ванкувер" - 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
Голы: Буше - 1, 2:11 - 0:1. Виртанен - 7, 11:38 - 0:2. Ванек - 16 (Д. Седин, Х. Седин), 13:27 - 0:3. Хорват - 13 (бол., Бозер, Эдлер), 24:41 - 0:4. Буше - 2 (Пулио, Виртанен), 34:35 - 0:5. Гудбрэнсон - 2 (Арчибальд, Саттер), 47:48 - 0:6.
Вратари: Бишоп (Лехтонен, 24:41) - Маркстрем.
Штраф: 12 - 2.
Броски: 30 (6+11+13) - 41 (16+17+8).
Наши: - - Радулов (16:11/0/-2).
11 февраля. Даллас. American Airlines Center.
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ростовский свин
даллас в этой встрече выглядел мертвым..абсолютно...всего 2 шайбы 1и 6 вратарские,ванкувер играл как контендер,если бы не знать их турнирное положение -то претендент на КС!
11:41
Dzhan1328
Жесть какая то. После первого периода в 0-3, думал Даллас все равно вытащит матч,но что то пошло не так...
08:16
fifa_guru
о чем и речь. команда интересная, но то в жар то в холод кидает
04:12
gibson
maks55555, как обычно. СЭ написал, что Даллас будет играть в финале КС:-)
04:06
maks55555
Интересно, что это было?))
03:01