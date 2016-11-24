08:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Ванкувер" обыграл "Аризону", Трямкин не набрал очков

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В матче регулярного чемпионата НХЛ "Аризона" уступила "Ванкуверу" - 1:4. В этой встрече нападающий "Кэнакс" Бо Хорват отличился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Российский защитник канадского клуба Никита Трямкин не набрал результативных очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Ванкувер" - 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Берчи - 2 (Хорват), 3:08 - 0:1. Дворак - 2 (Дианджело, Голигоски), 20:58 - 1:1. Эрикссон - 4 (Гранлунд, Сбиса), 23:18 - 1:2. Хорват - 7 (Бэрроуз, Берчи), 23:35 - 1:3. Бэрроуз - 3 (Берчи, Хорват), 26:49 - 1:4.

Вратари: Смит (Доминге, 26:49) - Миллер.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (17+12+7) - 27 (11+10+6).

Наши: - - Трямкин.

24 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017

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