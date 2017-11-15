Валерий Каменский: "Этот год - один из ключевых в карьере Василевского"

Экс-игрок сборной России Валерий Каменский отметил, что голкипер Андрей Василевский утвердился в качестве основного в "Тампе". По его словам, россиянин выиграл конкуренцию у Бена Бишопа.

– В этом сезоне Василевский окончательно утвердился в роли основного вратаря "Тампы" и одного из лидеров команды. Нынешний год для Андрея — один из ключевых в карьере, — приводят "Известия" слова Каменского. — На чемпионате мира он показал, что способен быть основным вратарем сборной, а не только резервным за спиной Бобровского. А в "Тампе" он пережил конкуренцию с Бишопом и теперь демонстрирует отличный коэффициент отраженных бросков, страхуя Кучерова и Стэмкокса, когда у них не идет игра.

Отметим, в этом сезоне Василевский провел 15 матчей в составе "Тампы", в которых пропустил 35 шайб и отразил 93 процента бросков.