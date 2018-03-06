Три матча НХЛ в следующем сезоне пройдут в Швеции и Финляндии

НХЛ опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата в Европе. Один из них пройдет в Швеции, два – в Финляндии.

"Эдмонтон" и "Нью-Джерси" откроют сезон 6 октября матчем в Гетеборге (Швеция). "Флорида" и "Виннипег" сыграют на "Хартвалл-арене" в Хельсинки 1 и 2 ноября.

Также отмечается, что "Нью-Джерси" проведет заключительную часть тренировочного лагеря в Швейцарии, а "Эдмонтон" – в Германии. "Девилз" 1 октября проведут предсезонный матч со швейцарским "Берном". "Ойлерз" сыграют с "Кельнер Хайе" 3 октября.

Напомним, что этом сезоне в Швеции прошли два матча между "Колорадо" и "Оттавой".