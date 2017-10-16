Тренер "Баффало" - третья звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Вегаса" Алекс Так, набравший первые очки в карьере. Он отметился голом и голевой передачей во встрече с "Бостоном" (3:1)

Второй звездой стал голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан одержавший первую победу в карьере, сделав 21 сэйв. Замкнул тройку лучших главный тренер "Баффало" Фил Хаусли, который выиграл свою первую встречу в карьере в качестве наставника - поединок с "Анахаймом" (3:1).