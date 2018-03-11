"Тампа-Бэй" первой в сезоне набрала 100 очков в НХЛ

"Тампа-Бэй" обыграла "Монреаль" со счетом 3:2 в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" стали первой командой в этом сезоне, которая достигла отметки в 100 очков.

Команде потребовались рекордные в истории франшизы 69 матчей для этого достижения. Напомним, что ранее "Тампа" набирала 100 очков четыре раза – в сезонах-2003/04 (победа в Кубке Стэнли), 2010/11, 2013/14 и 2014/15.