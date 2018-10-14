14:27 14 октября | Хоккей — НХЛ

Сумасшедший гол Кузнецова вызвал невероятную реакцию. Просто смотрите

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Гол российского нападающего "Вашингтона"  Евгения Кузнецова в ворота "Торонто" вырвал бурную восторженную реакцию среди болельщиков и экспертов в социальных сетях. Россиянин забросил эффектную шайбу во втором периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ, однако "Вашингтон" проиграл со счетом 2:4.

 

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