Сумасшедший гол Кузнецова вызвал невероятную реакцию. Просто смотрите

Гол российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова в ворота "Торонто" вырвал бурную восторженную реакцию среди болельщиков и экспертов в социальных сетях. Россиянин забросил эффектную шайбу во втором периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ, однако "Вашингтон" проиграл со счетом 2:4.
Ummm. Wait. What? #TORvsWSH pic.twitter.com/FdPFzao1NC– NHL (@NHL) 14 октября 2018 г.
14 октября 2018 г.
14 октября 2018 г.
14 октября 2018 г.
But what was that Celly? pic.twitter.com/CwqeNGYrkX– DogFartsBookmanLibraryCop (@DogVishHockey) 14 октября 2018 г.
14 октября 2018 г.
14 октября 2018 г.
14 октября 2018 г.
14 октября 2018 г.
😯😧😲😵 pic.twitter.com/3VuRGuN9VU– Mike G (@TheRealMikeGi) 14 октября 2018 г.