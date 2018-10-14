Сумасшедший гол Кузнецова вызвал невероятную реакцию. Просто смотрите

Гол российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова в ворота "Торонто" вырвал бурную восторженную реакцию среди болельщиков и экспертов в социальных сетях. Россиянин забросил эффектную шайбу во втором периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ, однако "Вашингтон" проиграл со счетом 2:4.