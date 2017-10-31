СМИ: Шипачев решил вернуться в Россию

По информации Sportsnet, нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев принял решение вернуться в Россию. Стороны расторгнут контракт и, как сообщалось ранее, игроку придется вернуть подписной бонус в размере двух миллионов долларов.

Напомним, что 30-летний нападающий летом подписал контракт с "Голден Найтс" на два года и 9 миллионов долларов. За клуб он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицирован Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".