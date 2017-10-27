СКА сделал заявление по поводу возможного возвращения Шипачева

У СКА и других клубов КХЛ нет юридических предпосылок для того, чтобы вернуть нападающего "Вегаса" Вадима Шипачева, потому что между НХЛ и лигой действует соглашение о взаимном уважении контрактов. Минувшим летом форвард, ранее подписавший за невских армейцев, подписал с "Голден Найтс" двухгодичный контракт на 9 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что клуб не рассчитывает на 30-летнего россиянина.

– Возвращение в Россию отечественных хоккеистов – одна из целей СКА, клуб последовательно работает в этом направлении, – сказал представитель пресс-службы СКА. – Укрепляя состав, клуб решает не только свои задачи, но и вносит вклад в то, чтобы в олимпийский год у тренерского штаба сборной был максимально широкий выбор для формирования национальной команды. Аналогичные действия предпринимают и другие клубы КХЛ. СКА также работает над созданием качественных условий для профессионального роста молодых хоккеистов, предотвращая их отъезд в заокеанские команды низших лиг.

Что касается ситуации с Шипачевым, то на данный момент у Вадима действует двухгодичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Между КХЛ и НХЛ действует соглашение о взаимном уважении контрактов, поэтому сейчас никаких юридических предпосылок для возвращения Шипачева в Россию не существует. Пока у Шипачева в силе контракт с клубом НХЛ, клубы Континентальной хоккейной лиги не имеют права вести переговоры ни с игроком, ни с его агентом. Это относится как к СКА, так и к другим клубам лиги – с учетом того, что в КХЛ Шипачев является неограниченно свободным агентом.