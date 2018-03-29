Шайба Проворова принесла "Филадельфии" победу над "Колорадо"

"Филадельфия" на выезде обыграла "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Автором победной шайбы стал российский защитник Иван Проворов. Также он отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Филадельфия" - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Жиру - 27 (Гостисбеер, ПРОВОРОВ), 10:24 - 0:1. ПРОВОРОВ - 15 (Уил, Макдональд), 18:12 - 0:2. Нието - 14 (Тонинато, Джонсон), 25:36 - 1:2.
Вратари: Хэммонд (58:22) - Нойвирт (Мразек, 28:07).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 28 (9+7+12) - 33 (11+13+9).
Наши: Задоров (20:21/0/0), Якупов (10:30/1/0) - Проворов (27:42/1/2).
29 марта. Денвер. Pepsi Center.
Проворов мощным щелчком от синей линии забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео
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