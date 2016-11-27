Шайба Григоренко не принесла "Колорадо" победу над "Ванкувером"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер" в серии буллитов одержал победу над "Колорадо" - 3:2. Победную шайбу на свой счет записал нападающий "Кэнакс" Маркус Гранлунд. Российский форвард "Эвеланш" Михаил Григоренко отличился заброшенной шайбой, а его соотечественник Федор Тютин набрал одно очко, сделав результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Ванкувер" - 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Эрикссон - 5 (бол., Гранлунд, Хаттон), 3:46 - 0:1. ГРИГОРЕНКО - 2 (Дюшен, Седерберг), 31:15 - 1:1. Бэрроуз - 4 (Хорват), 41:26 - 1:2. Игинла - 3 (ТЮТИН, Комо), 43:56 - 2:2.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Пикар - Маркстрем.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 35 (7+11+13+4) - 31 (9+11+8+3).

Наши: Григоренко (16:34/1/-2), Задоров (14:45/0/-7), Тютин (19:14/1/0) - Трямкин (20:10/0/3).

27 ноября. Денвер. Pepsi Center.