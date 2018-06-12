Серебряный призер Олимпиады-2018 перешел в "Вегас"

"Вегас" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим сборной Германии Бруксом Мачеком. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон, за который он заработает 650 тысяч долларов.

Напомним, что в составе немецкой сборной Мачек набрал 5 (3+2) очков на Олимпийских играх и завоевал серебро турнира. За "Ред Булл" он провел 50 матчей в регулярном чемпионате Германии, набрал 44 (26+18) очка. В плей-офф – 15 (8+7) очков.​