Серебряный призер Олимпиады-2018 перешел в "Вегас"

"Вегас" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим сборной Германии Бруксом Мачеком. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон, за который он заработает 650 тысяч долларов.
Напомним, что в составе немецкой сборной Мачек набрал 5 (3+2) очков на Олимпийских играх и завоевал серебро турнира. За "Ред Булл" он провел 50 матчей в регулярном чемпионате Германии, набрал 44 (26+18) очка. В плей-офф – 15 (8+7) очков.
🖊️– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 12 июня 2018 г.
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Player signing to announce!
The Golden Knights have signed forward Brooks Macek to a one-year contract#VegasBornhttps://t.co/SSpoaG7LlG
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