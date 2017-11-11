Семен Варламов: "На игру с "Оттавой" повлияла акклиматизация"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отметил, что что на его игре в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (3:4 ОТ) сказалась акклиматизация. Кроме того, он признал свою ошибку в моменте с одной из пропущенных шайб, когда он не смог ее зафиксировать.

- Моя ошибка, - цитирует пресс-служба НХЛ Варламова. - Я тяжело начал игру. Акклиматизация, наверное, сказалась. Хотя после первого периода стал чувствовать себя лучше.

Отметим, что сегодня состоится еще одна игра между этими командами.